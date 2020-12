Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autoanhänger vor Schule geschoben

BocholtBocholt (ots)

An einem Autoanhänger haben sich Unbekannte am Freitag in Bocholt zu schaffen gemacht. Die Täter schoben den Anhänger weg von seinem Standplatz auf einem Parkplatz an der Straße Elsenpass und hin vor die Eingangstreppe einer Schule, die unmittelbar angrenzt. Zudem steckten sie dort ein Verkehrsschild "Sonderweg Radfahrer" in einen Abfallcontainer. Wo sie es gestohlen hatten, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

