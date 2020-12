Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher scheitern an Eingangstür

AhausAhaus (ots)

In die Filiale einer Bäckerei einbrechen wollten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Ahaus. Die Täter versuchten, die Tür zu dem Ladenlokal an der Von-Braun-Straße aufzubrechen. Die Einbrecher scheiterten jedoch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

