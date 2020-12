Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Ausgewichen und gegen Leitplanke geprallt

AhausAhaus (ots)

Ein Ausweichmanöver führte in der Nacht zum Sonntag in Ahaus-Wessum zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin war gegen 02.20 Uhr auf der K 63 aus Richtung Wessum kommend in Richtung Ottenstein unterwegs. Ein Unbekannter sei ihr in einer Linkskurve entgegengekommen, gab die Fahrerin an. Sein Wagen habe sich zur Hälfte in ihrer Fahrspur befunden. Die Ahauserin sei nach rechts ausgewichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stieß ihr Auto gegen die Leitplanke. Der andere Wagen entfernte sich ohne anzuhalten. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen größeren Pkw gehandelt habe. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

