Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher öffnen Tresor

BocholtBocholt (ots)

Einen Tresor haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Bocholt geöffnet. Ob die Täter auch Beute gemacht haben, ist nicht bekannt. Die Tat hat sich im Gebäude einer Bildungseinrichtung am Stenerner Weg abgespielt: Um in das Haus zu gelangen, hatten die Einbrecher ein Kellerfenster aufgehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

