POL-KA: Ettlingen - Unbekannter Unfallbeteiligter gesucht

Die Polizei Ettlingen sucht einen Unfallbeteiligten zu einem Unfall, der sich am Dienstag, 17.11.2020, gegen 18.10 Uhr, ereignete. Der Fahrer eines Ford Transit befuhr die Landesstraße 566 von Rheinstetten kommend in Fahrtrichtung Ettlingen. Kurz nach dem Bahnübergang bemerkte er, dass er wohl ein entgegenkommendes Fahrzeug mit seinem linken Außenspiegel berührt hatte. Der Spiegel an seinem Fahrzeug wurde beschädigt. Er wendete bei nächster Gelegenheit, in der Annahme, den anderen Unfallbeteiligten irgendwo auf der Strecke Richtung Rheinstetten anzutreffen. Er konnte jedoch niemanden entdecken. Ob an dem anderen Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstanden ist, konnte der Fahrer des Ford Transit nicht sagen. Genauere Angaben zu diesem, ihm entgegenkommenden, Fahrzeug, konnte der Anzeigeerstatter nicht machen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

