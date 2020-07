Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Erneut Farbschmierer unterwegs

Weitere rund 2.000 Schaden richteten Sprayer in der Nacht zum Freitag in einem Blausteiner Stadtteil an.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei besprühten die Täter zwei Gebäude im Lindenhof in Herrlingen. Dazu benutzten sie verschiedene Farben. Bereits vor wenigen Tagen richteten die Schmierer an Gebäuden in Blaustein rund 10.000 Euro Schaden an. Wir berichteten (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4663854). Die Polizei aus Blaustein ermittelt jetzt auch im Fall Herrlingen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812.

