Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Mit gestohlenem Feuerlöscher Mitschüler besprüht

SchöppingenSchöppingen (ots)

Feuerlöscher aus einem provisorischen Unterrichtsgebäude sowie aus dem Schulgebäude selber entwendeten ein 11- und ein 13-Jähriger in Schöppingen. Die Kinder gingen durch eine mutmaßlich unverschlossene Tür der Sporthalle. Von dort gelangten sie in das Schulgebäude. Wie sie in das Provisorium gelangten, ist derzeit unklar. Insgesamt neun Feuerlöscher waren nicht auffindbar. Den Inhalt hatten die Schöppinger auf den empfindlichen Boden der Sporthalle verteilt. Aber nicht nur dort hinterließen sie Spuren. Gegen 18.25 Uhr verletzten sie mit dem Pulver einen Mitschüler auf der Bergstiege. Der 10-Jährige war mit seinem Hund unterwegs, als er auf die Schulkollegen traf. Der Sachschaden wird insgesamt mit bis zu 5.000 Euro beziffert. Die Erziehungsberechtigten wurden über die Taten ihrer Kinder in Kenntnis gesetzt.

