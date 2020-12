Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Sofabrand an der Bahnhofstraße

GescherGescher (ots)

In Brand gesetzt haben Unbekannte ein Sofa in Gescher. Das als Sperrmüll vor dem Haus an der Bahnhofstraße stehende Möbelstück löschte der Geschädigte vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr selber. Zu dem Ereignis kam es am Donnerstag gegen 09.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: (02561) 9260.

