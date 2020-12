Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto im Kreisverkehr übersehen

AhausAhaus (ots)

Aus der Wallstraße kommend ist am Donnerstagabend gegen 20.55 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Gronau in den Kreisverkehr Wallstraße / Königstraße / Wessumer Straße / Wüllener eingefahren. Dabei stieß er mit einem 22-Jährigen zusammen. Der Autofahrer aus Legden habe sich bei dem Zusammenstoß verletzt, gab dieser an. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 800 Euro.

