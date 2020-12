Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollerfahrer flüchten vor der Polizei

BocholtBocholt (ots)

Als sie die Funkstreife sahen, gaben sie Gas: Vor der Polizei geflüchtet sind am Donnerstag in Bocholt drei junge Motorrollerfahrer. Das Geschehen spielte sich gegen 22.10 Uhr auf der Gewerbestraße ab. Die Reaktion auf den Anblick der Polizei fiel eindeutig aus: Die Rollerfahrer klappten die Kennzeichen um und beschleunigten. Im Laufe der weiteren Fahndung konnten die Beamten kurz darauf einen Verdächtigen an der Industriestraße antreffen und kontrollieren. Der Jugendliche stritt ab, vor der Polizei geflüchtet zu sein. Die Beamten stellten sein Fahrzeug sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis: Der Roller bringt es auf mehr als 25 km/h - dafür reicht die Mofaprüfbescheinigung des 15-jährigen Rheders nicht aus.

