POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Ermittler machen Einbrecher dingfest.

Weil sie verdächtig sind, am Donnerstag in eine Apotheke eingebrochen zu haben, wurden zwei Männer dem Haftrichter vorgeführt. Ein 22-Jähriger befindet sich nun in einem Gefängnis.

Den Stein ins Rollen brachte ein aufmerksamer Zeuge, der gegen 3.40 Uhr eine Scheibe an einer Ulmer Apotheke splittern hörte. Später sah er, wie zwei Personen in das Geschäft stiegen. Er rief die Polizei. Die nahm einen der beiden noch am Tatort fest. Der zweite Täter flüchtete zunächst, wurde aber kurze Zeit später durch die Beamten gefasst.

Noch am Donnerstag wurden die 22- und 24-Jahre alten Tatverdächtigen dem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl. Der Jüngere befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Er war erst Mitte des Jahres nach Verbüßung einer längeren Haftstrafe wieder aus der Haft entlassen worden. Der Haftbefehl gegen den 24 Jährige wurde gegen eine Auflage außer Vollzug gesetzt.

In derselben Nacht verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm einen Einbruch in ein Gebäude in der Donautalstraße. Die Unbekannten hatten dort eine Eingangstür aufgebrochen und versucht, im Innern weitere Türen mit Gewalt zu öffnen. Sie scheiterten. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten. Die Polizei hat an diesem Tatort viele Spuren gesichert. Nun überprüft sie, ob die Männer auch für diesen Einbruch in Frage kommen.

