Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Ursache unklar

Nach einem Unfall am Montag in Geislingen ist noch nicht klar, wer bei Grün und wer bei Rot fuhr.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr war ein 41-jähriger mit einem Ford in der Schillerstraße in Richtung Amstetten unterwegs. Aus Richtung Rorgensteig bog eine 26-jährige VW-Fahrerin nach links in die Schillerstraße ab. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen, wodurch ein Schaden von rund 7.500 Euro entstand. Beide Beteiligten behaupten, ihre Ampel habe "Grün" gezeigt, weshalb die Polizei unter der Telefon-Nr. 07331/93270 um Zeugenhinweise bittet. Verletzt wurde niemand. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

