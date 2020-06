Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Warburg Samstag, den 27.06.2020, zwischen 11:00 und 11:40 Uhr

34414 Warburg (ots)

In Warburg, Paderborner Tor 165, ist es am Samstagmittag auf dem Kunden-Parkplatz des dortigen REWE-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In der Zeit von 11:00 bis 11:40 Uhr hatte eine Frau ihren blauen Pkw Seat Ibiza zum Einkauf dort abgestellt. Als sie zurück kehrte bemerkte sie, dass ihr hinterer, linker Kotflügel beschädigt war. Jemand muss an das Fahrzeug gefahren sein und sich dann entfernt haben, ohne sich bei der Polizei oder der Besitzerin zu melden. Wer kann Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter der Telefonnummer: 05271-962-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell