Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec kollidiert mit Fußgänger

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Donnerstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 24 Jahre alter Pedelecfahrer aus Bocholt hatte gegen 13.30 Uhr den Akazienweg in Richtung Ahornweg befahren. Als der 50-Jährige zwischen parkenden Autos unvermittelt auf die Straße trat, kam es zu der Kollision mit dem Pedelec. Ein Rettungswagen brachte den Bocholter in ein Krankenhaus.

