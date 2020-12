Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrüger in Ahaus

Bankkarte aus der Hand gegeben

AhausAhaus (ots)

Ihre Bankkarte inklusive der Geheimnummer hat eine ältere Frau am Donnerstag an Betrüger übergeben. Die Ahauserin erhielt gegen 09.00 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten aus Gronau. Die Polizei habe eine Tätergruppe aus Rumänien festgenommen, so der Anrufer, der in akzentfreiem Deutsch sprach. Die Seniorin solle zur Sicherheit ihre Debit-Karte samt PIN an einen Polizeibeamten übergeben, da ihr Name auf einer bei den Tätern aufgefundenen Liste stehe und ihre Wertsachen nun nicht mehr sicher seien, riet der Unbekannte ihr. In Alufolie oder in einem Kochtopf verstaut, sei die Karte vor ungewollter Nutzung gesichert, ergänzte der Betrüger. 15 Minuten nach dem Anruf sei ein Mann an der an der Marienstraße gelegenen Wohnung der Seniorin erschienen und habe die Karte abgeholt. Den Täter beschrieb die Ahauserin wie folgt: circa 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare. Er trug schwarze Oberbekleidung. Die Betrüger hoben an zwei Automaten Bargeld bis zur Auszahlungslimitierung ab. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Hier gilt der eindringliche Appell, niemals persönliche Daten an Dritte zu übermitteln. Polizei oder Geldinstitute werden niemals um die Herausgabe der PIN bitten.

In diesem Zusammenhang regt die Polizei zudem an, die Höhe der täglichen Auszahlungslimitierung an Geldautomaten zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.

Mit dem bereits des Öfteren beschriebenen Trick, angeblich gebe es Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen, versuchten die Anrufer ihre Opfer zu beunruhigen. Im weiteren Verlauf versuchen die Täter, die Vermögensverhältnisse auszuforschen und ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Schmuck persönlich in sichere Hände zu übergeben - es sind aber die gierigen Hände der Betrüger. Dies gelingt zwar nur in seltenen Fällen, aber leider werden trotzdem immer wieder ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht. In dem Fall vom Donnertag fiel die Angerufene auf den Trick herein. Leider ist damit zu rechnen, dass die Trickbetrüger weiter ihr Unwesen treiben werden. Klären Sie insbesondere ihre älteren Verwandten und Bekannten auf. Es hilft!

