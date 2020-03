Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Traktorfahrer missachtet Vorfahrt

Ein Autofahrer erlitt bei einem Unfall am Freitag bei Rottenacker leichte Verletzungen.

Gegen 7.45 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem Kia von Rottenacker in Richtung Neudorf unterwegs. Von rechts aus einem Feldweg kam ein Traktorfahrer. Der ebenfalls 20-Jährige hatte mit seinem Fendt die Vorfahrt missachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Autofahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 5.000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Nach ersten Erkenntnissen entstand am Traktor kein Schaden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

