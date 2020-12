Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Drogentest schlug an

GescherGescher (ots)

Auf dem Schüringsweg in Gescher endete für einen 32-Jährigen die Autofahrt am Donnerstag. Gegen 16.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer. Ein Drogenvortest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

