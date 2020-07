Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Leerhafe - Rollerfahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein 44-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Mann aus dem Landkreis Wittmund die Straße Kirmeer. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Roller auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Klein-LKW zusammen. Am Steuer saß ein 39-Jähriger. Der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren. Außerdem besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert war und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell