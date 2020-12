Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auto kommt von Straße ab

VredenVreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 30-Jährige am Donnerstag in Vreden zugezogen. Die Vredenerin war mit ihrem Auto gegen 13.25 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Oeding kommend in Richtung Alstätte unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Die Fahrt endete an einem Baum, nachdem sie zwei Leitpfosten und Buschwerk überfahren hatte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 17.000 Euro geschätzt.

