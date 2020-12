Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Hund nimmt Unbekanntes auf und verendet

BorkenBorken (ots)

War es ein Giftköder, an dem am Montag in Borken ein Hund verendet ist? Dafür sprechen mehrere Anzeichen, auch wenn sich das Gift selbst nicht mehr nachweisen ließ. Abgespielt hat sich das zu Grunde liegende Geschehen am vergangenen Montag, 14.12.2020: Ein Borkener war gegen 10.30 Uhr mit seinen Vierbeiner am Isingsweg in Weseke unterwegs. In dem Moment, in dem der Mann seinen Hund wieder ins Auto laden wollte, zog das Tier mit dem Kopf nach etwas, das sich unter dem Wagen befand. Als der Borkener nur wenige Minuten später zuhause ankam und den Kofferraum öffnete, krampfte sein Hund bereits. Tierärztliche Hilfe konnte ihn nicht mehr retten.

In unmittelbarer Nähe des mutmaßlichen Tatortes fanden Zeugen im Nachgang mehrere Stücke rohen Fleisches. Diese wurden allerdings entsorgt, bevor die Polizei davon Kenntnis hatte. Sie lassen sich daher nicht mehr auf mögliche Giftspuren untersuchen.

Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell