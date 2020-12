Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Opferstock aufgebrochen

AhausAhaus (ots)

An einem Opferstock haben sich Diebe am Freitag in Ahaus zu schaffen gemacht. Die Täter brachen das Behältnis in der Turmkapelle der Marienkirche am Markt auf und entwendeten Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 14.00 Uhr und 19.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

