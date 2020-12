Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto touchiert und gestürzt

BocholtBocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer in der Nacht zum Samstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 63-Jährige befuhr gegen 01.45 Uhr die Lowicker Straße in Richtung Werther Straße. Der Bocholter geriet ins Straucheln, touchierte einen geparkten Wagen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe, um eine mögliche Alkoholisierung abzuklären. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell