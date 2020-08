Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit 8000,- Euro Gesamtsachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 29.08.2020, gg. 20.55 Uhr in Künzell in der Haunestraße in Höhe Hausnr. 5.

Ein 26-jähriger Mann aus Künzell befuhr mit seinem Sprinter Mercedes Benz die Haunestraße aus Fahrtrichtung Keulos kommend in Fahrtrichtung Künzell. In der Haunestraße in Höhe der Hausnr. 5 kam der 26-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in einen ordnungsgemäß geparkten PKW Opel Corsa.

Glücklicherweise blieb der 26-jährige Unfallverursacher bei dem Zusammenprall unverletzt. An beiden Fahrzeugen jedoch entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf 8000,- Euro beziffert.

Verkehrsunfallflucht in Ebersburg-Altenhof, 16000,- Euro Schaden, Zeugen gesucht. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 16000,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, dem 29.08.2020, gg. 23.55 Uhr in Ebersburg OT Altenhof, Sibillenhofstraße, Höhe Feuerwehrgerätehaus. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer wollte mit seinem weißen VW-Caddy von einem Mehrfamilienhaus in Altenhof Höhe Hausnr. 14 in Richtung Sibillenhofstraße fahren. In Höhe des dortigen Feuerwehrgerätehauses verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte im Anschluss frontal in das dortige Gebäude. Durch die Wucht des Aufpralles entstand neben erheblichem Gebäudeschaden am Feuerwehrhaus auch erheblicher Schaden am PKW. Nichtsdestotrotz setzte der Fahrer mit dem stark beschädigten Fahrzeug zunächst seine Fahrt über die L 3258 in Fahrtrichtung Motten und anschließend im Kreuzungsbereich der B27 in Fahrtrichtung Eichenzell-Döllbach fort, wo er jedoch aufgrund der erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug zum Liegen kam. Der Fahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Flüchtigen verlief jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Polizei sucht nun Zeugen die Nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefnr.: 0661-105-0 zu melden.

Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell