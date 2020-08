Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrugsmasche "Teerkolonne"

Hofbieber / Poppenhausen (ots)

Am 27. und 28.08.2020 ist es im Bereich der Gemeinden Hofbieber und Poppenhausen zu einer bekannten Betrugsmasche gekommen.

Drei Arbeiter in typischer Straßenarbeiterbekleidung erschienen vor Ort und gaben an, von einer nahegelegenen Baustelle Teer übrig zu haben, welcher nun günstig für eine Sanierung der Hofeinfahrt verkauft und verarbeitet werden könne. Der vermeintliche Geschädigte willigte ein, die Hofeinfahrt für einen sehr günstigen Quadratmeterpreis neu teeren zu lassen. Die Arbeiten wurden jedoch nur unzureichend erledigt und die Bauarbeiter verschwanden kurz nach der Geldübergabe in unbekannte Richtung. Mitgeführt wurde ein weißer Lkw MAN mit dem ausländischen Kennzeichen (schwarze Schrift auf weißem Grund vorne und schwarze Schrift auf gelben Grund hinten). Meist wird auch eine Art schriftlicher Arbeitsauftrag ausgefüllt, welcher mit einer Schein-Firmenanschrift versehen ist.

Ähnlich gelagerte Betrugsversuche sind zu erwarten.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen unseriösen Geschäftsmodellen und bittet, Abstand von solchen vermeintlich günstigen Arbeiten zu nehmen.

