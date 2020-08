Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Schenklengsfeld - Am 29.08.2020 gegen 01.15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Friedewald mit seinem Pkw die Hersfelder Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe Haus-Nr. 31 stieß er gegen einen dort geparkten Transporter und beschädigte diesen erheblich im Heckbereich. Obwohl sein Pkw auch erheblich im vorderen Bereich beschädigt war, setzte der Mann einfach seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hier kam er der bereits auf dem Weg zur Unfallstelle befindlichen Polizeistreife entgegen und wurde sodann angehalten und kontrolliert.Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab 1,30 Promille. Daraufhin wurde gegen ihn eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von 8000,- Euro, der Schaden am parkenden Transporter beläuft sich auf 6000,- Euro.

Philippsthal - Ein 22-jähriger Mann aus Philippsthal befuhr mit seinem Pedelec den rechts neben der B 62 befindlichen Radweg von Röhrigshof kommend in Richtung Philippsthal. Auf einer Brücke kurz vor der Einmündung Ulsterstraße verlor der Mann vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde durch einen RTW zur stationären Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, der verletzte Mann wurde am 29.08.2020 gegen 01.50 Uhr aufgefunden. Der Unfall könnte sich jedoch schon früher ereignet haben, sodass der Mann dort schon eine längere Zeit lag. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621-9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de.

