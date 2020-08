Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl eines Rollers - Wer hat etwas gesehen?

Vogelsbergkreis (ots)

Kleinkraftrad gestohlen

Lauterbach - Zwischen Dienstag (18.08.) und Dienstag (25.08.) stahlen Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke "Qingqi" in den Farben blau / lila. Der Geschädigte hatte dieses auf einem Parkplatz in der Eichhofstraße abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich kein Kennzeichen am Roller. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

