Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unbekannter Fahrzeugführer fuhr in Grundstücksmauer und flüchtet

Heringen - In der Zeit von Dienstag (25.08.), 15:00 Uhr bis Mittwoch (26.08.), 08:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Brunnenstraße in Widdershausen. Auf abschüssiger Straße kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine gemauerte Grundstückseinfriedung, die dadurch beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall - Frau leicht verletzt

Bad Hersfeld - Am Mittwochmorgen (26.08.) befuhren eine 43-jährige Frau aus Friedewald mit einem VW Golf und 19-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Audi A3 die Bundesstraße 62 in Bad Hersfeld-Sorga. Es kam zu einem Rückstau, durch den die Golffahrerin anhalten musste. Dies bemerkte die 19-jährige Frau aus Schenklengsfeld zu spät und fuhr mit ihrem Audi leicht auf den Golf auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Schaden in Gesamthöhe von circa 1.000 Euro. Nach dem Unfall klagte die 43-jährige Friedewälderin über Unwohlsein und Halsschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell