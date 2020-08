Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Breitenbach

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas beobachtet?

Bebra / Breitenbach - Am Sonntag (23.08.) zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Hersfelder Straße in Richtung Ortsmitte. Im Bereich der Hersfelder Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab bzw. wollte sich in der Hofeinfahrt drehen. Hierbei stieß der Verursacher gegen die dort befindliche Mauer und beschädigte diese.

Es entstand Schaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise erbittet die Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer: O6623-937-0.

