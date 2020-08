Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Haimbach - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 29.08.2020, ereignete sich im Fuldaer Stadtteil Haimbach eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 19 - jähriger Heranwachsender aus dem Raum Fulda von einem bisher unbekannten PKW angefahren wurde. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt. Der Unfallwagen entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Zum Unfall kam es um kurz nach halb eins im Hirschweg, als der Geschädigte einer Mülltonne auf dem Gehweg auswich und dazu kurzzeitig auf die Fahrbahn trat. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von hinten ein PKW, der in gleicher Richtung unterwegs war, erfasste den Fußgänger und ließ ihn mit seinen Verletzungen am Unfallort zurück. Der Verletzte wurde von Angehörigen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet nun um Zeugenmitteilungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugs, das sich in Richtung Markusstraße von der Unfallstelle unerlaubt entfernte, unter 0661/1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

