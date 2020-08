Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 27. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Schulgebäude beschädigt

Freitag, 21.08.2020, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 23.08.2020, 15:00 Uhr

Bereits am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag, betraten bislang nicht ermittelte Täter das Gelände der Grundschule in der Schulstraße in Cremlingen. Hier kletterten der oder die Täter offenbar auf das Dach der Schule und beschädigten hierbei einige Dachziegel sowie die Dachrinne. Zudem wurden im Innenhof der Schule verschiedene Flaschen zerschlagen und die Scherben liegengelassen. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Bansleben: Verkehrsunfall, 20000 Euro Sachschaden

Mittwoch, 26.08.2020, gegen 09:15 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignete sich in Bansleben, Kreuzungsbereich Landesstraße 627 / Kreisstraße 10 / Banslebenring, ein Verkehrsunfall. Nach ersten Feststellungen der Polizei missachtete ein 79-jähriger Autofahrer der auf der Kreisstraße unterwegs war vermutlich aus Unachtsamkeit das vorfahrtberechtigte Auto eines 36-jährigen Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von zirka 20000 Euro entstand. Durch den Unfall wurden zudem eine Straßenlaterne sowie ein Stromverteilerkasten in Mitleidenschaft gezogen.

