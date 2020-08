POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 26. August 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Radfahrer mit 2,66 Promille unterwegs

Dienstag, 25.08.2020, gegen 18:00 Uhr

Am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, wurde ein Radfahrer kontrolliert, der mit seinem Fahrrad die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Richtung Ludwig-Richter-Straße befuhr. Er war den Beamten aufgefallen, da er mit einem offensichtlich verkehrsunsicheren Fahrrad und zudem noch in starken Schlangenlinien fahrend unterwegs war. Ein entgegenkommender PKW musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Radfahrers wurde eine mutmaßlich starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Radfahrers machen können. Gesucht wird insbesondere der unbekannte Autofahrer, der bis zum Stillstand abbremsen musste. Telefon: 05331 / 933-0.

