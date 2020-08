Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Backhausbrand durch defekten Ofen

Poppenhausen-Rodholz (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, geriet in Poppenhausen-Rodholz, Heckenhöfchen, das Dach eines Backhauses in Brand. Ursache war vermutlich ein Defekt im Ofen des Backhauses, so dass das Dach verqualmte und dieses durch die zeitnah vor Ort eintreffenden Feuerwehren aus Poppenhausen, Abtsroda und Rodholz vorsorglich abgetragen werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das angrenzende Wohnhaus war durch den Brand nicht betroffen. Personen wurden nicht verletzt.

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell