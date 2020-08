Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzungsdelikt mit Messer

Fulda (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Rabanusstraße in Fulda zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Funkstreifen. Ausgangslage war ein über Notruf gemeldetes Körperverletzungsdelikt, bei dem auch ein kleines Messer im Spiel gewesen sein soll. Vor Ort konnten die eingesetzten Funkstreifen drei Beteiligte, zwei Männer und eine Frau aus Fulda, antreffen, von denen ein Mann eine Stichverletzung aufwies. Die Verletzung wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Im Anschluss wurden alle drei Beteiligten zur Polizeistation Fulda zur Durchführung weiterer, polizeilicher Maßnahmen verbracht. In diesem Zusammenhang wurden durch die Polizei weitere Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte, u.a. wegen Bedrohung, eingeleitet. Die Ermittlungen in diesem Sachverhalt dauern derzeit noch an.

Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Fulda unter 0661-1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache zu melden.

