Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bützow (ots)

Am 18.06.2020 gegen 16:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L11, in der Doppelkurve zwischen Penzin und Langen Trechow. Zuvor meldeten mehrere Hinweisgeber in der Einsatzleitstelle ein verdächtiges Fahrzeug, welches zunächst auf der A20, anschließend auf der L11 in Richtung Bützow mit Schlangenlinien fuhr. Höhe der JVA konnten die Beamten des Polizeireviers Bützow den PKW feststellen und versuchten diesen zu stoppen. Daraufhin wendete der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer und fuhr zurück in Richtung BAB 20. Kurz vor der oben genannten Doppelkurve kam das Fahrzeug bei einem missglückten Überholmanöver von der Fahrbahn nach links ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrzeugführer wurde eingeklemmt und durch die eingesetzten Beamten aus der hilflosen Lage befreit. Eine angeforderte RTW-Besatzung sowie ein eingeflogener Notarzt behandelten den schwerverletzten Fahrzeugführer. Eine Atemalkoholmessung vor Ort ergab einen Wert von 2,67 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die L11 für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Verena Scheurer Polizeikommissarin Polizeirevier Bützow Polizeiinspektion Güstrow

