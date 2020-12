Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Motorroller gestürzt

GronauGronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer am Samstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Der 51-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit seinem Motorroller unerlaubt auf dem kombinierten Rad-/Gehweg an der Straße Amtsvennweg unterwegs. Er überholte eine Fußgängerin, scherte wieder ein und geriet von der Fahrbahn auf den Grünstreifen. Dort stürzte der Enscheder. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

