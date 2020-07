Polizei Gütersloh

POL-GT: Tacho- und Navi-Klau in Harsewinkel

Harsewinkel (MK) - Unbekannte Täter haben am Wochenende (10.07. - 11.07.) in bislang zwei bekannten Fällen BMW-Fahrzeuge in Harsewinkel aufgebrochen. Die Tatorte lagen an der Königsberger Straße und Lübecker Straße. Die Autos wurden zunächst durch einschlagen eines Seitenfensters geöffnet; anschließend wurden Tachoeinheiten sowie Navigationsgeräte aus den Fahrzeugen ausgebaut und entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

