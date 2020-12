Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Betrunken mit E-Scooter unterwegs

GronauGronau (ots)

Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa zwei Promille hin: Erheblich alkoholisiert war ein Mann, den Polizeibeamte am Samstagabend auf dem Gildehauser Damm in Gronau kontrollierten. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein Mann dort in Schlangenlinien und ohne Licht mit einem E-Scooter unterwegs gewesen sei. Der 30-Jährige bestritt, gefahren zu sein. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten jede Weiterfahrt; sie stellten überdies den Führerschein und den E-Scooter sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachweisen zu können.

