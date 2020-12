Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin leicht verletzt

GronauGronau (ots)

Beim Einbiegen erfasst hat eine Autofahrerin am Freitag in Gronau eine Pedelecfahrerin. Die 40-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Wagen die Mittelstraße. Als sie in die bevorrechtigte Gildehauser Straße einfahren wollte, übersah die Gronauerin das Pedelec: Dessen 73-jährige Fahrerin war auf dem Radweg an der Gildehauser Straße stadtauswärts unterwegs. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Gronauerin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 750 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell