Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-StadtgebietStuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind im Laufe des Mittwochs (11.11.2020) in mehrere Häuser und Wohnungen am Isegrimweg und Zimtweg sowie an der Hasenstraße eingebrochen und sind bei einem Einbruchsversuch an der Knödlerstraße von einer Anwohnerin überrascht worden. Die Täter hebelten zwischen 07.50 Uhr und 18.15 Uhr die Balkontür eines Mehrfamilienhauses am Isegrimweg auf. Sie stahlen aus dem Schlafzimmer Uhren, Parfumflakons und Sonnenbrillen im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Zwischen 14.00 Uhr und 19.40 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam eine Terrassentür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hasenstraße. Sie durchsuchten die Wohnung und erbeuteten zirka 200 Euro Bargeld. Am Zimtweg hebelten Einbrecher ebenfalls die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und stahlen aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro. Zwei unbekannte Männer betraten gegen 15.40 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Knödlerstraße. Sie begaben sich zur Terrassentür, bemerkten offenbar Bewohner im Gebäude und wollten das Grundstück wieder verlassen. Eine Anwohnerin nahm ihrerseits die Männer wahr und sprach sie an. Die Unbekannten flüchteten daraufhin. Ein Mann wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, mit schlanker Statur. Er soll kurze dunkle Haare gehabt und eine graue Daunenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Sein Komplize soll ebenfalls 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Auch er hatte kurze dunkle Haare und war bekleidet mit einer gelben Winterjacke mit schwarzen Applikationen, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell