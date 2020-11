Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag (08.11.2020) und Dienstag (10.11.2020) je zwei Fahrräder aus einem Mehrfamilienhaus an der Nürnberger Straße und aus einer Fahrradgarage in der Straße In den Wannenäckern gestohlen. Die Täter gelangten zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Dienstag, 15.30 Uhr auf nicht geklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Nürnberger Straße. Im Keller hebelten sie zwei Lattenverschläge auf und stahlen daraus zwei Fahrräder im Wert von insgesamt rund Tausend Euro. Zwischen Montag, 22.30 Uhr und Dienstag, 09.00 Uhr öffneten die Täter ebenfalls auf unbekannte Weise eine Fahrradbox, die sich vor einem Wohngebäude in der Straße In den Wannenäckern befindet. Daraus stahlen sie zwei Räder im Gesamtwert von rund 350 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

