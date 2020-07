Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Einfamilienhaus

Bohmte (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Neustadtstraße ein. Ersten Erkenntnissen nach zu urteilen, näherten sich der oder die Täter vermutlich über eine landwirtschaftliche Fläche von hinten an das betroffene Grundstück an und warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Im Haus wurden mehrere Räume durchwühlt, zum Diebesgut gibt es noch keine näheren Angaben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die das Klirren der eingeworfenen Scheibe gehört haben oder sonst Hinweise zum Einbruch geben können. Hinweise werden unter 05471/9710 oder 05461/915300 entgegengenommen.

