Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hochwertiges Vogelhaus wiederentdeckt

Osnabrück (ots)

Wie bereits am 27.07.2020 berichtet, wurde am frühen Montagmorgen am Grothausweg ein hochwertiges Vogelhaus aus Kupfer entwendet. Teile der Diebesbeute wurden heute auf dem Gelände eines Schrotthandels wiederentdeckt. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hatte das Kunstwerk in einem Altmetallcontainer bemerkt. Das Unterteil der Konstruktion ist noch nicht wieder aufgetaucht. Durch die professionelle Arbeit des Schrotthändlers war bald bekannt, wer das Vogelhäuschen angeliefert hatte. Es handelte sich um einen 30-jährigen Osnabrücker. Gegen ihn richten sich nun die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell