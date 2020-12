Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Motorrad kollidiert mit Reh

VelenVelen (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Motorradfahrerin am Samstag in Velen-Ramsdorf bei einem Wildunfall erlitten. Die 60-Jährige befuhr die B 525 gegen 16.25 Uhr aus Richtung Gescher kommend in Richtung Niederlande, als eine Gruppe Rehe die Fahrbahn von links kommend querte. Die Winterswijkerin bemerkte die Tiere zu spät, kollidierte mit einem Reh und stürzte. Die Niederländerin wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Reh verendete. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

