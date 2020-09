Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Vibrationsstampfer von Pritschenwagen gestohlen

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Bereits am frühen Dienstagmorgen, zwischen 01 Uhr und 05:15 Uhr, wurde in der Straße Im Wiesengrund ein Vibrationsstampfer von einem geparkten Pritschenwagen entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird mit 3.000 Euro beziffert. Wer Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Maschine geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell