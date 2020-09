Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Pedelec-Diebstähle

Osnabrück (ots)

In der Bierstraße, hinter dem historischen Rathaus, wurde am Freitag in der Zeit von 08:30-13:20 Uhr ein Pedelec entwendet. Das schwarze Zweirad "Kalkhoff Endeavour" verfügte über eine Kettenschaltung und war morgens verschlossen abgestellt worden.

Am Neumarkt wurde am Freitag in der Zeit von 14:00-14:30 Uhr ein verschlossen abgestelltes Pedelec "Gazelle Arroyo", ausgerüstet mit einer Nabenschaltung, durch Unbekannte entwendet. Das Zweirad verfügte über einen schwarzen Rahmen und einen braunen Sattel und Lenker.

Im Bereich Schlosswall Ecke Schloßstraße wurde in der Zeit zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag 02:45 Uhr ein schwarzes Pedelec mit Kettenschaltung entwendet. Es handelte sich um ein Pedelec der Marke "CUBE", Modell "Reaction Hybrid EXC 500".

An der Mindener Straße, zwischen Bessemerstraße und Voltstraße, wurde am Samstagmorgen zwischen 06 Uhr und 08 Uhr ein silbernes Pedelec mit schwarzen Lenkergriffen und schwarzem Sattel entwendet. Das Damenfahrrad der Marke Flyer hatte eine Nabenschaltung und war an einer Straßenlaterne angeschlossen worden.

In der Johannisstraße wurde am Samstag in der Zeit von 11:00-11:30 Uhr ein komplett schwarzes Pedelec der Marke "Riese und Müller" entwendet. Es handelte sich um ein Herrenrad vom Modell "Homage GT vario", welches an einer Laterne angeschlossen worden war.

Der entstandene Schaden für die fünf genannten Diebstähle beläuft sich zusammen auf ca. 14.500 Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115 oder 0541/327-2215.

