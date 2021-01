Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Rauschgift sicher - Grevenbroicher vorläufig festgenommen

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.01.), gegen 16:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Wevelinghoven eine verdächtige VW Limousine. Als die Ermittler an den Wagen des 38-jährigen Grevenbroichers herantraten, schlug ihnen aus dem Innenraum der Geruch von Cannabis entgegen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Kofferraum einen Beutel sicher, in dem sich mehr als 180 Gramm Marihuana und etwa 100 Gramm Haschisch befanden.

Weitere Ermittlungen führten die Ordnungshüter auf die Spur eines weiteren 35-jährigen Verdächtigen aus Grevenbroich.

Mit dem Beschluss eines Bereitschaftsstaatsanwaltes durchsuchten Kriminalbeamte noch am gleichen Tag die Wohnungen der beiden Männer. Neben weiterem Rauschgift und einer Feinwaage, stellten sie mehrere tausend Euro vermeintliches Dealgeld sicher. Der 38-Jährige wurde wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Beamte des Fachkommissariats übernahmen die andauernden Ermittlungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell