Polizei Dortmund

POL-DO: 21 zerkratzte Autos im Dortmunder Westen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund

Lfd. Nr.: 1185

Am Mittwochabend (28.10.) haben Polizeibeamte in Dortmund-Dorstfeld insgesamt 21 zerkratzte Autos festgestellt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte eine Anwohnerin gegen 21.10 Uhr eine Frau in der Bandelstraße, die zunächst an dem Türgriff eines geparkten Fahrzeuges zog. Nachdem sich dieses nicht öffnen ließ, trat sie gegen das Auto und zerkratzte offenbar mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugseite. Die Zeugin informierte die Polizei und sah noch, wie die Tatverdächtige in südliche Richtung ging.

Sie beschreibt die Frau als etwa 25 Jahre alt, mit blondem Haar, das zu einem Dutt zusammengebunden war. Zudem trug sie eine schwarze Jacke und einen beigen Rucksack.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Die Polizisten stellten in der Bandel- und der Thusneldastraße insgesamt 21 zerkratzte Autos fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person im betroffenen Bereich beobachtet haben. Wer kann anhand der Personenbeschreibung Angaben zur möglichen Identität der Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

