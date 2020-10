Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fasst Fahrraddieb in der nördlichen Dortmunder Innenstadt

DortmundDortmund (ots)

Zivilbeamte der Dortmunder Polizei haben am Mittwoch (28.10.) im Bereich der Missundestraße einen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt.

Die Polizisten bemerkten gegen 15 Uhr einen Mann, der auf der Missundestraße unterwegs war und ein hochwertiges E-Bike schob. An diesem war die Halterung eines Schlosses angebracht - allerdings fehlte genau das. Darüber hinaus wusste einer der Polizisten, dass dieses Zweirad nur über eine entsprechende App nutzbar ist. Das auffällige Verhalten des aktuellen Besitzers - wiederholt schaute er sich suchend um - tat sein Übriges, und so kontrollierten die Beamten den 30-Jährigen aus Dortmund.

Zeitgleich erstattete ein 65-jähriger Dortmunder in einer Polizeiwache Anzeige wegen des Diebstahls seines E-Bikes. Dieses war knapp zwei Stunden zuvor am Hansaplatz gestohlen worden und die Beschreibung passte zu dem in der Missundestraße. Der Verdacht einer Straftat erhärtete sich, die Beamten stellten das E-Bike sicher und übergaben es seinem rechtmäßigen Eigentümer.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 30-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

