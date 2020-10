Polizei Dortmund

POL-DO: Auf der A45 zwischen Dortmund und Schwerte: Porsche und VW mit 222 und 213 km/h gemessen

DortmundDortmund (ots)

Bei einer Tempokontrolle fotografierte die Autobahnpolizei am Dienstagabend (27.10.2020) auf der A45 einen Porsche Cayenne und einen VW Touareg. Sie fuhren um 20.33 Uhr in Richtung Schwerte dicht hintereinander her. Die beiden Fahrer stehen unter dem Verdacht, ein illegales Rennen gefahren zu haben.

Auf der Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-Süd und dem Westhofener Kreuz gilt Tempo 100. Den Porsche fotografierte die Polizei bei 222 km/h, den VW bei 213 km/h. Fällig wären jetzt eigentlich 600 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Da allerdings die Fahrer mutmaßlich an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen haben, leitete die Polizei zudem ein Ermittlungsverfahren ein (Verstoß gegen Paragraph 315d Strafgesetzbuch). Das Gesetz sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

