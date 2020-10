Polizei Dortmund

POL-DO: Dieb verletzt Ladendetektiv und flüchtet - Festnahme

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1183

Ein Mann soll am Mittwoch (28.10.) in einem Supermarkt an der Märkischen Straße Waren gestohlen und den Ladendetektiv geschlagen haben. Polizeibeamte konnten ihn stellen und festnehmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der spätere Tatverdächtige gegen 9.10 Uhr mit einer Flasche Wein in Richtung Kasse. Doch anstatt zu bezahlen, verstaute er noch mehrere Zigarettenschachteln unter seinem Oberteil und wollte das Geschäft verlassen. Als der hinzugekommene Ladendetektiv ihn im weiteren Verlauf am Arm festhielt, ließ der aggressiv auftretende Mann sich fallen. Beim Versuch, ihm aufzuhelfen, schlug der Tatverdächtige dem 41-Jährigen aus Dortmund gegen den Kopf. Nachdem er im weiteren Verlauf einen Teil des offensichtlichen Diebesgutes ausgehändigt hatte, eskalierte die Situation erneut: Der Mann riss sich mehrfach los und verletzte den Ladendetektiv mit einem Kopfstoß. Anschließend flüchtete er.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten den mutmaßlichen Täter auf der Landgrafenstraße stellen - trotz eines erneuten Fluchtversuchs. Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen fanden sie auch mehrere Schachteln Zigaretten sowie ein Messer. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

